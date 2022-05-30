رئيس البرلمان الجزائري: حريصون على حلحلة الوضع في ليبيا وتونس وعدم التدخل في شوؤن الدول

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، إن بلاده حريصة على حلحلة الوضع في ليبيا وتونس، وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وخلال استقباله وفدا برلمانيا إيطاليا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية بغرفة النواب بييرو فاسينو، أعرب بوغالي عن ارتياحه لتقارب وجهات النظر بين البلدين حول عدة قضايا كالوضع في الساحل.

وذكرت صفحة المجلس عبر "فيسبوك" أن بوغالي جدد حرص الجزائر على "حلحلة الوضع في ليبيا وتونس، وذكر، في هذا المقام، بأن الجزائر حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسعى لتوفير عوامل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونقلت صفحة المجلس عن فاسينو أنه تحدث عن التحديات التي تواجه بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، و"ثمّن دور الجزائر التي تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والأمن في هذه المنطقة".

المصدر: RT