نائب مصري: انهاء اجراءات المفرج بعفو رئاسي خلال الأيام القادمة

كشف طارق الخولي، عضو البرلمان المصري، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، أن دفعات متتالية من المفرج بالعفو سيتم إنهاء إجراءاتهم خلال الأيام القادمة.

وقال الخولي لـRT إن "قائمة اليوم جار خروجها وإنهاء إجراءاتها، ثم نستكمل العدد الباقي الخميس"، مبينا أن "هناك دفعات متتابعة، وجار استكمال عدد آخر يوم الخميس في نهاية الأسبوع، ومستمر دفعات أخرى متتالية على مدار الفترة القادمة".

وأكد أن "الذين يجري انتهاء إجراءاتهم اليوم هم 6 بالنسبة للشباب المحبوسين، وممتدة ليوم الخميس، والأمر له علاقة بانتهاء الإجراءات، وبالتالي نحن بصدد انتهاء إجراءات 6 وتمتد ليوم الخميس الإجراءات لمجموعة أخرى، ومستمرين لبعد يوم الخميس إن شاء الله، في أعداد أخرى متتالية على دفعات".

وأفاد بأن الأسماء هم: أيمن عبد المعطي عبد الرسول ورد، محمد رضا السيد جمعه، شريف الروبي، محمد وليد سعد، سامح سعودي، محمد محيي الدين.

وقد حصلت RT على صور حصرية للمفرج عنهم.

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ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT