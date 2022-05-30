مصرية تستغيث بعد اختطاف طفلتها: زوجي هرب بها إلى سوريا وأرسل لي صورتها وهي تحمل سلاحا

قالت سيدة مصرية تدعى نورا عبد المنعم إن زوجها السوري الجنسية اختطف ابنتهما وهرب بها إلى سوريا وأرسل لها صورتها وهي تمسك سلاحا.

وفي التفاصيل، وجهت السيدة المصرية التي تقيم في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة نداء استغاثة بعد زواجها من شاب سوري الجنسية خلال فترة إقامته في مصر، حيث استمر زواجهما لمدة 7 سنوات أنجبا خلالهم طفلة تدعى إيمان تبلغ من العمر الآن نحو 4 سنوات تقريبا، حيث أفادت بأن والد الطفلة وابن عمه اختطفاها بشكل مفاجئ من حضن والدتها وسافرا بها إلى سوريا.

ورفض الأب سوري الجنسية عودة الطفلة مرة أخرى إلى والدتها في مصر على الرغم من تقديمها عددا من التنازلات له حتى تستطيع أن تسترجع طفلتها.

وقالت السيدة نورا عبد المنعم، إن زوجها أقبل على خطف ابنتها في يوم 10 من شهر مارس الماضي من العام الجاري 2022، حيث توجه ابن عم زوجها إلى منزلها في ذلك اليوم واختطف منها ابنتها وتوجه بها على الفور إلى المطار حتى تسافر مع والدها إلى سوريا.

وأضافت أنها تواصلت بعد ذلك مع جد وجدة ابنتها اللذين أخبروها أن طفلتها إيمان أصبحت في سوريا وعليها أن تنساها تماما ولا تسأل عليها مرة أخرى.

وأوضحت أنها توجهت على الفور من أجل تحرير محضر في قسم شرطة الوايلي، ومن ثم اتجهت إلى مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حتى تستغيث من خلالهم لعودة ابنتها مرة أخرى.

واختتمت حديثها قائلة: "أنا بستغيث لأني ماعنديش حل تاني ومش عارفة أجيب بنتي اللي في بلد تانية وللأسف مش عارفة أوصل لها، بطلب من أهل سوريا يساعدوني، أهل جوزي بعتولي صورة بنتي وهي ماسكة سلاح مع والدها".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري