السيسي يوجه بالدعم العاجل لمواطن

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم عاجل لمواطن في محافظة أسوان عقب تعرض منزله لحريق نشب فيه.

وتواصلت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة مع المواطن المتضرر لتقديم كافة أوجه الدعم له ولأسرته، من ترميم المنزل، وتقديم المواد الغذائية، والمفروشات والأجهزة الكهربائية اللازمة تعويضا له عما تعرض له منزله من أضرار الحريق الذي نشب فيه.

وأجرى اليوم فريق مؤسسة حياة كريمة بأسوان زيارة عاجلة للمنزل المحترق بقرية وادي النقرة بمركز نصر النوبة لتقديم العديد من الأجهزة الكهربائية تتمثل في ثلاجة وغسالة وبوتاغاز وعدد من البطانيات ومواد غذائية للأسرة المتضررة، كما حصر الفريق الهندسي بالمؤسسة التلفيات الموجودة بالمنزل والعمل على إصلاح الضرر بشكل عاجل.

القاهرة 24

المصدر: "القاهرة 24"