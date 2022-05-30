وزير الدفاع البريطاني يعلن إرسال طائرات لحماية سماء قطر أثناء المونديال

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، بأن طائرات من طراز "تايفون" تابعة لسلاح الجو الملكي ستشارك في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم "المونديال" في قطر بالمشاركة مع القطريين.

وأوضح أن ضباط سلاح الجو الملكي والبحرية سينفذون دوريات في سماء قطر أثناء البطولة لحمايتها من أعمال الإرهاب.

وتم تكليف "السرب المشترك لطائرات تايفون"، المعروف أيضا باسم "سرب 12"، ومقره المملكة المتحدة، بهذه المهمة بالتعاون مع طائرات "تايفون" التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية.

وأكد مصدر أمني لصحيفة "التلغراف" أن وزارة الدفاع "ستدعم قطر بقدرات عسكرية لمواجهة الإرهاب والتهديدات الأخرى للبطولة من خلال استخدام الأمن البحري والتخطيط العملياتي ودعم القيادة والسيطرة".

و"السرب المشترك لطائرات تايفون" هو أول سرب مشترك للمملكة المتحدة منذ الحرب العالمية، وقد أجرى تدريبات منتظمة في قطر.

وستشرف القوات الجوية الأميرية القطرية على الأمن الجوي للبطولة وتنفذ معظم العمليات، بينما ستعتمد مساهمة المملكة المتحدة على الخبرة والقدرات.

المصدر: "التلغراف"