إصابات في صفوف الأمن المغربي خلال محاولات السيطرة على جمهور الوداد (فيديو)

تدخل الأمن المغربي بقوة لمنع محاولات الشغب وإلقاء الحجارة من جمهور فريق الوداد أمام ملعب مركب محمد الخامس والذي يستضيف مباراة الأهلي المصري أمام الفريق البيضاوي.

ويستضيف ملعب مركب محمد الخامس الدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الاثنين على الساعة التاسعة مساء.

ونشر تلفزيون "شوف تي في" المغربي على "فيسبوك" مقاطع فيديو وثقت محاولة اقتحام جمهور الوداد ملعب محمد الخامس، ونجح الأمن في السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء أمام الملعب.

وتعرض بعض رجال الأمن المغربي بالتعدي بالضرب من جمهور الوداد المغربي الراغبين في اقتحام الملعب، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الأمن واضطرت سيارات الإسعاف للتدخل إلى نقلهم للمستشفى.

على الجانب الآخر، نجحت إدارة بعثة الأهلي وبالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية بالمغرب في التواصل مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واللجنة المنظمة للمباراة في تخصيص بوابتي 5 و7 منفصلتين لدخول جماهير الفريق الأحمر.

وفي ضوء المتغيرات والمفاوضات التي تمت خلال الأيام الماضية واستمرت حتى ساعات من قبل انطلاق المباراة، نجحت إدارة البعثة في تخصيص مدرجات "سيكشن 13" و"سيكشن 15" ليكونا أماكن محددة ومنفصلة لجماهير الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

المصدر: "شوف تي في" المغربي + "القاهرة 24" المصري