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الإعدام للمسؤول عن تفجير "سوق البالات" في العراق

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الإعدام للمسؤول عن تفجير
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قضت محكمة عراقية بالإعدام على مدان بالمسؤولية عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، الذي راح ضحيته العشرات في مطلع العام الماضي .

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالإعدام بحق المجرم (س) الذي شغل منصب والي الجنوب في تنظيم "داعش" الإرهابي والمسؤول الأول عن تفجير سوق البالات".

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وقال المجلس عبر موقعه في الإنترنت أن "المجرم اعترف في دورتي التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه ينتمي إلى عصابات "داعش" الإرهابية منذ عام 2012، وقام بالتخطيط لارتكاب خرق أمني في العاصمة بغداد مجهزا انتحاريين اثنين في عملية تفجير منطقة الباب الشرقي (سوق البالات)".

وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية ومقنعة لتجريمه وفقا لإحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

 

المصدر: RT

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