الكويت.. اندلاع حريق كبير بسوق الخيام في العاصمة (فيديو)
RT
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أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية أن فرقها تتعامل حاليا مع حريق هائل اندلع يوم الاثنين في سوق الخيام بمنطقة الري بالعاصمة الكويت.
وقالت القوة في بيان صحفي، إن أربعا من فرقها تكافح الحريق وتحاول السيطرة عليه ومنع امتداده.
وذكرت أن مساحة موقع الحريق تقدر تقريبا بأربعة آلاف متر مربع.
واشارت إلى أن الحريق طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.
خمس فرق إطفاء تتعامل مع حريق سوق الخيام الكائن بمنطقة الري ..#الجهراءpic.twitter.com/Wbi3AqruXy— الجهراء (@JahraKw) May 30, 2022
فيديو.. فرق الإطفاء في #الكويت تكافح حريقا هائلا اندلع في سوق الخيام بالعاصمة— جوال المنطقة الشرقية (@JawalAlsharqya) May 30, 2022
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حريق #سوق_الخيامpic.twitter.com/6S9aPmbxlV— عبدالرزاق المحسن (@Almuhsen80) May 30, 2022
المصدر: كونا