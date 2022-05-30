السعودية.. مركز "سلمان للإغاثة" ينقذ حياة طفلة يمنية

أنقذ فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي بالتعاون مع منظمة "البلسم" الدولية حياة طفلة يمنية مريضة تبلغ من العمر 5 سنوات.

وكانت الطفلة تعاني من وجود قناة شريانية مفتوحة في القلب، وبعد إجراء الفريق الطبي لها عملية قسطرة علاجية دقيقة تكللت بالنجاح التام، وذلك في إطار المشروع الطبي التطوعي الـ11 ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت بالتعاون مع منظمة البلسم الدولية.

وأوضح والد الطفلة اليمنية أنه حاول معالجتها في صنعاء، ولكن نظرا للتكلفة العالية لعملية القسطرة التي تبلغ 7 ملايين ريال يمني ما يعادل 7.500 دولار، وبسبب وضعه المادي الصعب لم يتمكن من إجراء العملية المقررة لابنته.

وصرح بأنه تواصل مع مشرف مركز "نبض الحياة" بالمكلا محمد باشعيب، وتم التنسيق معه وفي رحلة استغرقت 24 ساعة وجد نفسه في المكلا، وفور وصوله تمت جميع الإجراءات بيسر وسهولة، وقام الفريق الطبي التطوعي بفحص الطفلة وتحديد موعد العملية في اليوم نفسه.

وأشار والد الطفلة إلى أنها الآن بصحة جيدة بعد القسطرة، مقدما الشكر الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وللفريق التطوعي لمنظمة بلسم الدولية ومركز "نبض الحياة" ولجميع من أسهم في إقامة هذه الحملة الخيرية التي أنقذت حياة الكثير من المرضى في اليمن.

بالتعاون مع منظمة البلسم الدولية..

فريق #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة الطبي التطوعي في #المكلا ينقذ حياة طفلة تبلغ من العمر 5سنوات بإجراء عملية قسطرة علاجية بعد أن كانت تعاني من وجود قناة شريانية مفتوحة في القلب pic.twitter.com/a9sSM7S8vS — اليمن الآن (@ALyemennow) May 28, 2022

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية