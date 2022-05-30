وزير الخارجية الإسباني يكشف تقدم مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الرباط ومدريد

أكد ألباريس وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل، أن المفاوضات الثنائية مازالت متواصلة بين مدريد والرباط بخصوص ترسيم الحدود البحرية على واجهة المحيط الأطلسي.

وصرح مانويل ألباريس في مقابلة مع صحيفة "دياريو دي أفيسوس" أن اللجنة المشتركة ستجتمع من جديد في الأسابيع المقبلة.

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وأوضح ألباريس أن الأهم حاليا هو الحفاظ على العلاقات الجيدة مع المغرب، وهو ما أتاح عودة الحوار بين الطرفين وبالتالي ضمان الاحترام المتبادل قصد تفادي القرارات أحادية الجانب.

ولفت الدبلوماسي الإسباني إلى أنه لا توجد أي أنباء رسمية من جانب الأمم المتحدة حول موضوع ترسيم الحدود البحرية قبالة جزر الكناري، مشددا على أن القضية لا تخص وزارة الخارجية فقط، لأنها تحرص على إعداد الإطار الذي يتم فيه الامتثال لقرارات الأمم المتحدة.

وتابع قائلا إن "قضايا ترسيم الحدود البحرية تهم العالم برمته، حيث يوجد تفكير آني ومستقبلي بشأن كيفية الاستفادة بشكل أفضل من المواد الباطنية"، مشيرا إلى أن مجموعة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا هي مثال رائع على الحوار المشترك منذ 15 سنة.

وتطرق مانويل ألباريس كذلك إلى قضية الصحراء الغربية، وقال إن إسبانيا تسعى إلى مساعدة المبعوث الأممي إلى المنطقة، ستافان دي ميستورا، من أجل حل الصراع الذي استمر لنصف قرن، لكن ينبغي أن تتم العملية في إطار الأمم المتحدة، على أساس قبول الحل من جميع أطراف النزاع.

وبخصوص تفاقم أعداد "قوارب الموت" بجزر الكناري خلال الأيام الماضية، قال وزير الخارجية الإسباني إن الشراكة الثنائية مع المغرب تسعى إلى محاربة شبكات الاتجار بالبشر بالمحيط الأطلسي، في ظل تصاعد الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي.

وذكر أن أزمة الهجرة بالقارة الإفريقية تحتاج إلى حلول هيكلية، بالنظر إلى غياب المساواة بين أوروبا وإفريقيا في شروط العيش، لكن ينبغي إدارتها بالشكل المطلوب.

وبين في السياق أن المغرب يعاني بدوره من تبعات الهجرة غير النظامية، ما يفرض ضرورة متابعة التنسيق بينه وبين الاتحاد الأوروبي لصد هذه الظاهرة.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي