السيسي ورئيس بولندا يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ونظيره البولندي، اندريه دودا، توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس البولندي اندريه دودا وقرينته، في قصر الاتحادية.

وشملت مذكرات التفاهم، التعاون في المجال الدولي، والتعاون في مجال البحوث الزراعية بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في بولندا، والتعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بمصر ووزارة الرياضة والسياحة في بولندا، والتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية البولندية.

ويزرو رئيس بولندا مصر برفقة قرينته، أغاتا كورنهاوزر دودا، لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فضلا عن حضور منتدى اقتصادي بولندي مصري، ولقاء الجالية البولندية في العاصمة المصرية القاهرة.

المصدر: القاهرة 24