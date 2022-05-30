حزب الله يوجه رسالة إلى النواب الجدد في البرلمان اللبناني

وجه "حزب الله" اللبناني رسالة إلى النواب الجدد في البرلمان اللبناني، مؤكدا انفتاحه على "كل تعاون، أيا تكن خلفيته السياسية والإيديولوجية".

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وفي كلمة ألقاها في احتفال بمناسبة عيد "المقاومة والتحرير"، قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" (التابعة لـ"حزب الله")، النائب ​محمد رعد، في رسالة للنواب الجدد​: "نحن منفتحون على كل تعاون أيا تكن خلفيتكم السياسية والإيديولوجية، وحاضرون للتعاون على أساس شعاراتكم السياسية التي طرحتموها فيما يتعلق في ​مكافحة الفساد​ وفي استنهاض الوضع ​الاقتصاد​ي".

وتابع محمد رعد: "هذا عنوان كبير وواسع ومداه طويل لإمكانية التفاهم من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي والاجتماعي في البلد".

وأكمل رعد: "نحن الذين نطرح عليكم برنامجنا..تعالوا نقطع دابر الأجنبي عن أن تمتد يده لترسيم حدودنا البحرية والمائية، ومن أجل أن نقرر نحن مستقبل التنقيب عن ​الغاز​ والنفط في مياهنا وفي برنا أيضا"، مضيفا: "تعالوا نبتدع نظاما إقتصاديا ماليا لا نرهن به عملتنا الوطنية للعملات الأجنبية، ونفكر في كيفية تأمين المواد الضرورية والحاجات التي بحاجتها ناسنا في ظل هذه الأزمة، حتى نطوي حالة الضرورة ونفكّر في بناء إقتصادي منتج في هذا البلد".

واستطرد رئيس كتلة "حزب الله" النيابية: "من يريد السيادة والتي تعني عدم الإرتهان للآخرين، أيا يكن الآخرون، ليس فقط في الأرض بل في العسكر والأمن والمال والاقتصاد والقرار الوطني وبكل هذه الأمور، والتحرر من الارتهانات للأجانب، هو معنى السيادة".

وأردف محمد رعد: "لدينا برنامجنا في هذا المجال، هل تمدون أيديكم لتتعاونوا معنا من أجل أن نكرس السيادة ومن أجل أن نثبت المعنى الحقيقي للسيادة؟"

وأكمل: "دلونا إذا كان هناك احتلال في ​لبنان​ غير الإحتلال الإسرائيلي الآن لنقاتله معكم، كفى خداعا وإيهاما للناس..​الانتخابات​ انتهت، كذلك الشعارات الانتخابية..تعالوا الآن لنعمل من أجل مصلحة الناس والوطن".

المصدر: "النشرة"