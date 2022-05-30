مسؤول إيراني يكشف عدد الطلاب العراقيين في جامعات بلاده

كشف مسؤول إيراني، اليوم الاثنين، أن هناك أکثر من 50 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية.

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وقال رئيس مؤسسة شؤون الطلاب، هاشم داداش بور، خلال لقائه رئيس جامعة سامراء العراقية، صباح علاوي السامرائي، والوفد المرافق له الزائر لطهران، إن سياسة وزارة العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيرانية تقوم على التفاعل المكثف مع دول الجوار، مشيرا إلى أن: "هناك أکثر من 50 ألف طالب عراقي يدرسون حاليا في جامعات إيران".

وأكد داداش بور أن "العراقيین هم إخواننا، وتربطنا علاقات ثقافية ودينية مشتركة، ومن هذا المنطلق، نحن حريصون على تمتين العلاقات الأكاديمية بين البلدين".

من جانبه قال صباح علاوي، إن زيارة العراقيين لإيران ليست بالأمر الجديد، ولا تقتصر علی فئة معينة، مشیرا أيضا الی حسن الضیافة وکرم الشعب العراقي في استضافة الزوار والشعب الايراني.

المصدر: "إرنا"