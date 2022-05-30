مصر.. مسؤول يكشف حالة قردة حديقة الحيوان بعد ظهور مرض "الجدري"

أعلن رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان في مصر محمد رجائي، أنه يطمئن الشعب المصري، أنه لا يوجد أي قردة داخل الحديقة مصابة بمرض جدري القردة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ترى أن القردة مصدر للكثير من الأمراض المشتركة نظرا لقربها التشريحي من الإنسان، لذا تم اتخاذ قرار بمنع استيرادها من أي مكان في العالم منذ 15 عاما.

وأوضح رجائي أن يتم الكشف على جميع الحيوانات بشكل يومي، لحمايتها من الأمراض.

المصدر: المصري اليوم