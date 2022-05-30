مصر.. إخلاء سبيل عدد من النشطاء في مصر بشكل مفاجئ

قال المحامي المصري خالد علي، إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل الناشط عبدالرحمن طارق المعروف إعلاميا باسم موكا، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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وكان خالد علي قد أعلن عبر فيس بوك أيضا، إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل سامح سعودي المحبوس احتياطيا منذ عام 2019.

من جانبه، أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، عبر صفحته على الفيسبوك أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل المهندس محمد محيي الدين.

وفي وقت سابق، أعلن المحامي طارق العوضي، أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل الصحفي خالد غنيم اليوم.

كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل خلود عامر، على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت نيابة أمن الدولة قررت حبس سامح سعودي، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وألقي القبض على سامح سعودي، وعرضه على نيابة أمن الدولة والتي وجهت له اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، والانضمام اليها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية. وذلك على خلفية دعوة السفير معصوم مرزوق بإجراء استفتاء على استمرار النظام الحالي.

المصدر: القاهرة 24