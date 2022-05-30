لبنان.. تفكيك شبكة لسرقة أمتعة المسافرين في مطار بيروت

أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية، تفكيك شبكة في مطار بيروت الدولي، متهمة بتنفيذ سرقات عدة من داخل حقائب المسافرين.

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وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بلاغ: "ادعى أحد المواطنين لدى فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة ضد مجهول أقدم بتاريخ 03-5-2022، على سرقة مصاغ زوجته من داخل حقيبتها الموضوعة في الشحن أثناء مغادرتها لبنان متجهة إلى تركيا عبر مطار بيروت الدولي. وأن الزوجة لم تكتشف أمر السرقة إلا بعد وصولها إلى الأراضي التركية، وقد قدرت قيمة المسروقات بـ /4000/ دولار أمريكي".

عاملان لدى إحدى شركات الشحن قاما بعدة عمليات سرقة من داخل حقائب مسافرين اوقفتهما فصيلة الضّابطة الإدارية والعدلية وضبطت كمية من المسروقات#قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 30, 2022

وأضافت المديؤية: "على الفور، باشرت عناصر الفصيلة المذكورة تحرياتها، ومن خلال الاستقصاءات المكثفة والمتابعة، تم الاشتباه بعامل من الجنسية البنغلادشية يعمل في إحدى شركات الشحن، ويدعى ب. م. (مواليد عام 1987)"، لافتة إلى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأنه أثناء قيامه بسرقة المصاغ من الحقيبة شاهد زميلا له يقوم بعملية سرقة أخرى لإحدى الحقائب، وأن الأخير الذي يدعى م. د. (مواليد عام 1988، بنغلادشي الجنسية) قد أعطاه سلسلة ذهبية لعدم فضح أمره".





Globallookpress المصدر: قوى الأمن الداخلي اللبناني

وتابعت المديرية بيانها بالقول: "تم إحضار الأخير، وباستماعه اعترف أنه قام بعمليات سرقة متعددة من داخل حقائب المسافرين، في تواريخ سابقة، وعلى أثر ذلك، توجهت دورية من الفصيلة المذكورة بمؤازرة دورية من فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي إلى منزليهما، حيث ضبطت: مبالغ مالية من عملات مختلفة، ومصاغ من الذهب والفضة، وهاتفين خلويين، وساعة يد باهظة الثمن".

المصدر: RT