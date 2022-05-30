الشرطة الإسرائيلية تعتقل سائحة تركية في المسجد الأقصى (فيديو)

تداولت وسائل إعلام تركية، فيديو يظهر لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية لسائحدة تركية في المسجد الأقصى.

القدس.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل سائحة تركية



فيديو متداول يرصد لحظة اعتقال شرطة الاحتلال الإسرائيلية لسائحة تركية كانت في زيارة للمسجد الأقصى. — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) May 30, 2022

ويظهر الفيديو، اقتياد الشرطة الإسرائيلية لسيدة، قيل أنها سائحة تركية، إلى خارج المسجد الأقصى بالقوة.

المصدر: YENISAFAK