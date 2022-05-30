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الشرطة الإسرائيلية تعتقل سائحة تركية في المسجد الأقصى (فيديو)

أخبار العالم العربي

الشرطة الإسرائيلية تعتقل سائحة تركية في المسجد الأقصى (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تداولت وسائل إعلام تركية، فيديو يظهر لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية لسائحدة تركية في المسجد الأقصى.

ويظهر الفيديو، اقتياد الشرطة الإسرائيلية لسيدة، قيل أنها سائحة تركية، إلى خارج المسجد الأقصى بالقوة.

المصدر: YENISAFAK

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