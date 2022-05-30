الشرطة الإسرائيلية تعتقل سائحة تركية في المسجد الأقصى (فيديو)
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تداولت وسائل إعلام تركية، فيديو يظهر لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية لسائحدة تركية في المسجد الأقصى.
القدس.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل سائحة تركية— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) May 30, 2022
فيديو متداول يرصد لحظة اعتقال شرطة الاحتلال الإسرائيلية لسائحة تركية كانت في زيارة للمسجد الأقصى.
ويظهر الفيديو، اقتياد الشرطة الإسرائيلية لسيدة، قيل أنها سائحة تركية، إلى خارج المسجد الأقصى بالقوة.
المصدر: YENISAFAK