مقتل جندي تركي ثامن في العراق في غضون خمسة أيام
Globallookpress
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أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين خلال عملية عسكرية في شمال العراق حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد.
وارتفعت بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء إلى ثمانية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان السبت مقتل جندي وجرح آخر في انفجار عبوة محلية الصنع.
وتنفّذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق حيث لـ"حزب العمال الكردستاني" قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.
المصدر: "أ ف ب"