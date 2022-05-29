عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر: عبد المنعم أبو الفتوح ضمن الأسماء المقترحة لدى اللجنة

أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، أن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح، من الأسماء المقترحة لدى لجنة العفو.

وصرح كمال أبو عيطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، بأن اللجنة تتلقى كافة طلبات العفو بصرف النظر عن آراء بعضهم.

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وقال عضو لجنة العفو الرئاسي إن "عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص هم من الأسماء واللجنة تتلقى كافة طلبات العفو".

وأوضح كمال أبو عيطة أنهم يقدمون الطلبات ويتم مراجعة هذه الطلبات من الأجهزة المعنية ثم تعود لهم مرة أخرى وتعلن القوائم.

وتابع قائلا: "إاننا كلجنة عفو ليس لدينا أجهزة بحث للكشف عن سجلات الأسماء".

وأردف بالقول: "احنا حاطين قواعد في عمل اللجنة وهي أن كل من لا تلوث يده بدماء أو لم يشترك في عنف او إرهاب ودي قاعدة عامة تحكم اللجنة، ولكن ليس لدينا أدلة ولا أدوات للبحث للتعرف على وقائع جنائية بعينها، ولكن احنا نستطلع آراء، والأسماء المقترحة تأتي من مصادر عديدة".

وحكم القضاء المصري بالسجن المشدد 15 عاما على عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري