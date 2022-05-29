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مصر تدين سماح إسرائيل باقتحام الأقصى

أخبار العالم العربي

مصر تدين سماح إسرائيل باقتحام الأقصى
Globallookpress
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أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات لسماح السلطات الإسرائيلية باقتحام جماعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وحذرت الخارجية المصرية عبر المتحدث باسمها، أحمد حافظ، من مغبة هذه التطورات التي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد حافظ أن "المسجد الأقصى هو وقف إسلامي خالص للمسلمين، وعلى ضرورة وقف أية انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس وكافة مقدساتها وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم".

وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية السلطات الإسرائيلية "بتحمل مسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي والتدخل الفوري لوقف تلك الممارسات الاستفزازية التي تؤجج مشاعر المسلمين".

المصدر: "الشروق"

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