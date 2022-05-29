إحراق حافلة لمستوطنين دخلت إلى العيساوية (فيديو)

أفادت مراسلة RT في فلسطين، مساء يوم الأحد، بأن شبانا فلسطينيين أحرقوا حافلة لمستوطنين دخلت إلى قرية العيساوية في القدس عن طرق الخطأ.

من جهتها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن شبانا فلسطينيين اعترضوا حافلتين للمستوطنين بعد دخولهما عن طريق الخطأ لقرية العيساوية بالقدس المحتلة.

وذكرت أيضا أن مدينة البيرة شهدت مواجهات مع قوات إسرائيلية، إسنادا للقدس والمسجد الأقصى.

جدير بالذكر أن العديد من المناطق في فلسطين شهدت مواجهات مع القوات الإسرائيلية والشرطة قبل وبعد انطاق "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية عصر الأحد، وسط تحذيرات فلسطينية من أنها قد تؤدي إلى اندلاع مواجهات عنيفة في القدس، خاصة أن المستوطنين تعمدوا مرور المسيرة عبر البلدة القديمة.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية