البرهان يقرر رفع حال الطوارئ المفروضة في السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، الأحد، مرسوما برفع حالة الطوارئ في البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين.

وأكد بيان للمجلس السيادي السوداني، أن قرار رفع حالة الطوارئ، جاء لتهيئة الأجواء لإجراء الحوار الوطني.

وذكر البيان، أن اجتماعا للمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية برئاسة البرهان توصل إلى قرارات ومقترحات، لمعالجة تحديات تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا.

وفي وقت سابق من الأحد أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني (الذي يضم قيادات عليا من الجيش) عقب اجتماع برئاسة البرهان بـ"رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وقال وزير الدفاع الفريق يس ابراهيم يس أن التوصيات التي تم رفعها من المجلس إلى البرهان، تشمل كذلك "إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي والسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث".

المصدر: أ ف ب