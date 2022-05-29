الإمارات تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لــ"جدري القردة"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 3 حالات جديدة من العدوى بـ"جدري القردة " في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن الوزارة أوصت أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة، والتقيد بالتدابير الوقائية عند السفر وفي التجمعات.

كما دعت الوزارة لتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.

وأكدت الوزارة أن "مرض جدري القردة مرض فيروسي معدي إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس "كوفيد-19" وأبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر هي ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب ولمس الأسطح الملوثة بسوائل المصاب أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها".

كما أكدت أن "كافة الجهات الصحية تعتمد دليلا موحدا للتعامل مع المصابين والمخالطين لمصابين بجدري القردة ويشمل عزل المصابين تماما في المستشفيات إلى حين تعافيهم وحجر المخالطين اللصيقين فترة لا تقل عن 21 يوما في المنزل ومراقبة حالتهم الصحية، مع ضمان التزامهم بالحجر المنزلي".

"وزارة الصحة ووقاية المجتمع" تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لـ" #جدري_القردة " في الدولة وتوصي أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر و التجمعات و تجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.#وامpic.twitter.com/G7PxxR83Jf — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 29, 2022

ودعت الوزارة "الجمهور لضرورة تلقي المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضا عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر عن الجهات الصحية".

المصدر: وام + وسائل إعلام إماراتية