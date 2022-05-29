السودان.. معلم رياضيات يثير حماسة طلابه بطريقة تدريس خاصة (فيديو)

أثار معلم رياضيات سوداني، يدعى حسام مكين ويدرس بمدارس المنهل الثانوية في العاصمة الخرطوم، جدلا واسعا بسبب طريقة فريدة من نوعها يستخدمها لتعليم طلابه.

واتبع المعلم السوداني أسلوبا مختلفا لتعليم مادة الرياضيات أثارت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويلفت أسلوب المعلم انتباه الطلبة حتى يركزوا معه بصورة كبيرة، وبالتالي فهم واستيعاب المادة التي أصبحت محببة لديهم.

وتفاجأ المعلم مكين بانتشار الفيديو بصورة كبيرة.

المصدر: RT + وسائل إعلام