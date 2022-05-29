مصر.. شادي خلف يطعن على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات

تقدم المحامي، أشرف عبد العزيز، دفاع الفنان شادي خلف بالطعن أمام النقض، على حكم حبس موكله بالسجن المشدد 3 سنوات على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.

وذكر محامي خلف في نص المذكرة التي تقدم بها عدة أسباب استند عليها في النقض، منها أنه "تم الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الثابت في صحيح القانون وعدم الرد على أوجه الدفاع أو الدفوع الجوهرية التي يثيرها المتهم أو المدافع عنه والمتعلقة بموضوع الدعوى وذات الأثر فيها يعد إخلالا بحق الدفاع".

وطالب دفاع شادي خلف تكليف النيابة العامة باستدعاء مجريي التحريات لسماع أقوالهم وشهادتهم أمام المحكمة.

وتساءل المحامي في مذكرة النقض، عن كيفية وصول المحضر من نويبع إلى قسم شرطة مصر الجديدة في أقل من 24 ساعة، وكيف تم إرسال المحضر وما هو الإثبات على ذلك تفصيلا.

ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

وبدأت الحكاية إثر تداول إحدى المتدربات في الورشة الخاصة للفنان شادي خلف منشورا تعلن من خلاله تعرضها للتحرش أثناء تدريبها.

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وإثر ذلك، توالت الرسائل والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن العديد من الطالبات اللاتي ذهبن للتدريب في ورشته تعرضن للتحرش الجسدي واللفظي منه.

وشادي نبيل سليمان خلف (42 سنة) ممثل ومدرب تمثيل باستوديو، وهو نجل الشاعر نبيل سليمان خلف، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.

المصدر: "القاهرة 24"