اندلاع مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية على المدخل الشمالي لرام الله والبيرة

قالت مراسلة RT في القدس، يوم الأحد، إن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المدخل الشمالي لرام الله والبيرة.

من جهته، ذكر الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 15 إصابة في محيط وداخل البلدة القديمة بالقدس (مطاط وضرب وغاز فلفل)، منها 4 نقلت للمستشفى.

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كما أفادت وسائل إعلام بأن 4 شبان فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي وعشرات آخرين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مواقع متفرقة بالضفة الغربية.

وأشارت وكالة "الأناضول إلى أن المواجهات اندلعت في ستة مواقع بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص بينهم إصابة خطيرة.

وبينت نقلا عن شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت على مدخل مخيم العروب للاجئين (جنوب).

هذا، واندلعت مواجهات مماثلة على مدخل بلدة حلحول، في الخليل، وأخرى في بلدة تقوع قرب بيت لحم (جنوب).

وفي شمالي الضفة الغربية، اندلعت مواجهات على مدخل بلدة دير شرف غربي نابلس، ومدخل مدينة طولكرم، وبلدة بزاريا شرقي طولكرم، بحسب شهود عيان.

وقالت مصادر طبية إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق خلال تلك المواجهات.

ويأتي ذلك وسط حالة من التوتر في مدينة القدس، جراء سلسلة اقتحامات نفذها مستوطنون الأحد بحماية من الشرطة الإسرائيلية، قبيل ساعات من مسيرة الأعلام الاستفزازية.

تغطية صحفية: "مسيرة أعلام فلسطينية في رام الله".#فلسطينpic.twitter.com/8Vqe7y4Dgm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 29, 2022

المصدر: RT + وكالات