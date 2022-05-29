خبير عسكري يعلق لـRT على تصنيف موقع متخصص للجيش المصري كأقوى جيش في الشرق الأوسط

علق الخبير العسكري، اللواء سمير راغب لـRT، على تصنيف "غلوبال فاير باور" للجيش المصري كأقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط.

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وفي حديثه لـRT، أوضح اللواء سمير راغب، المحلل العسكري والاستراتيجي، قائلا: "القوات المسلحة المصرية تحافظ على المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش في الشرق الأوسط من حيث القوة العسكرية، حسب تقارير إحصائية وتحليلية لموقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، لتحتل المركز 12 بين جيوش العالم، وقد حققت المركز التاسع خلال الأعوام السابقة"، لافتا إلى أن "عوامل قوة مصر هي في كافة عوامل التقييم، سواء العسكري أو اللوجستي والجغرافي والاقتصادي".

وأضاف اللواء راغب: "في الشق العسكري، تتفوق الأفرع الرئيسية.. القوات البحرية والجوية في المركز الثامن، والقوات البرية تتفوق في معظم الأسلحة، حيث تأتي المدفعية في المركز الخامس، والدبابات بالمركز السادس، وحاملات الجند المدرعة في المركز الثامن، وقاذفات الصواريخ بالمركز السابع".

وتابع: "كذلك تتفوق في القوى البشرية كعاشر أكبر الجيوش من حيث القوة العاملة، والثامن من حيث قوات الاحتياط.. عوامل التقييم يصعب إحداث فارق من قبل دول المنطقة، وخاصة أن مصر في حالة تطوير مستمر لاسلحة القوات المسلحة".

واستطرد الخبير العسكري: "إسرائيل تعاني مشكلة تجعلها متأخرة في التقييم..صغر المساحة الجغرافية، حيث لا تتخطى 21 ألف كلم مربع، الذي يعني عدم وجود عمق استراتيجي.. كذلك القوى البشرية العاملة في الجيش تأتي في المركز 24، وإن كانت في القوة الاحتياطية بالمركز التاسع، وفي القوى البشرية القادرة على حمل السلاح تأتي اسرائيل في المركز 91، بينما مصر في المركز 16".

وأردف اللواء سمير راغب: "وفي التقييم الاقتصادي، تتقارب مصر وإسرائيل في مستوى الديون المالية، بينما تبلغ قدرة مصر 3 أضعاف القدرة الشرائية للاقتصاد الإسرائيلي..التقييم لا يحوي أسلحة الدمار الشامل، والصواريخ البلاستية، لذلك تكون مصر متفوقة على دول نووية مثل إسرائيل".

المصدر: RT