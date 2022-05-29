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الداخلية اللبنانية تعلن عن ضبط مواطن سعودي حاول تهريب كبتاغون عبر المطار

أخبار العالم العربي

الداخلية اللبنانية تعلن عن ضبط مواطن سعودي حاول تهريب كبتاغون عبر المطار
AP Hassan Ammar
عناصر من الأمن اللبناني
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كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، القاضي بسام مولوي، عن إحباط محاولة تهريب 18.3 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون المخدرة الى دولة الكويت، بواسطة رجل سعودي.

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وصدر عن المكتب الإعلامي للقاضي بسام مولوي بيانا قال فيه: "تثبت القوى الأمنية مرة جديدة أنها بالمرصاد لكل محاولات تهريب المخدرات والممنوعات، وهي تمكنت اليوم، وفي عملية نوعية، من إحباط محاولة تهريب 18.3 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون الى دولة الكويت، عبر مطار رفيق الحريري الدولي" ببيروت.

وأضاف البيان: "ويلفت مولوي الى انه وخلال التحقيقات الأولية تبين أن الموقوف سعودي الجنسية، وهو مقيم في الكويت، وبحوزته أوراق أمنية كويتية".

وتابع: "وعلى ضوء ذلك، تواصل مولوي مع الجهات الكويتية المختصة في إطار التنسيق ومواصلة التحقيقات اللازمة، الأمر الذي ينفي ما يتداوله البعض بأن الموقوف هو رجل أمن سعودي".

وأكمل المكتب بيانه: "يؤكد الوزير مولوي أن العمل مستمر لحماية مجتمعاتنا العربية من كل أنواع الأذى، مع التشديد على أن لبنان لن يكون ممرا أو منصة لتصدير الشر أو للتهريب".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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