القوات المسلحة المصرية تعلن القضاء على 10 عناصر إرهابية شديدي الخطورة بشمال سيناء (فيديو)

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، عن القضاء على 10 عناصر إرهابية شديدي الخطورة، بشمال سيناء.

إقرأ المزيد

ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو أوضحت فيه تفاصيل العملية، حيث قالت: "في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تمت محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والإشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات، وكميات من مادة "TNT" شديدة الإنفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية، وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم".

وأضاف البيان: "كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبطت معه بندقية آلية وعدد 2 خزنة، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة".

المصدر: RT