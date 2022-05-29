مراسلتنا: اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مختلف المناطق بمدينة الخليل (فيديو)

أفادت مراسلتنا، اليوم الأحد، باندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في مختلف المناطق بمدينة الخليل.

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وأوضحت مراسلتنا أن المواجهات اندلعت في باب الزاوية، وفي سعير بشرق المدينة، بالإضافة إلى منطقة العروب وجسر حلحول بشمال المدينة.

وأكدت إصابة شاب (22 عاما) بالرصاص الحي، في فخذه، لافتة إلى أن إصابته حرجة، حيث تم نقله إلى مستشفى الأهلي.

كما أشارت إلى إصابة فتى آخر (17 عاما) برصاصة مطاطية بالرجل إثر المواجهات على جسر حلحول، مشيرة إلى أنه جرى نقل المصاب إلى المستشفى الأهلي أيضا.

المصدر: RT