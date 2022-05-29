الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تستهتر بالمجتمع الدولي ولا يمكننا القبول بتدنيس المقدسات

حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن "إسرائيل تلعب بالنار بلا مسؤولية وبتهور شديد من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات بالقدس المحتلة وتصعيد عمليات القتل".

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وفي حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "إسرائيل تستهتر بالمجتمع الدولي، ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وتعتبر نفسها فوق القانون"، مطالبا المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية بـ"تحمل مسؤولياتها، تجاه ما يجري، وعدم التعامل بازدواجية".

وأوضح أن "كافة إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر القدس ضمن الأراضي المحتلة عام 67" مشددا على أن "إسرائيل أصبحت دولة معزولة في العالم جراء جرائمها، وعدم التزامها بالقرارات الدولية".

وشدد أبو ردينة على أن "طريق الأمن والسلام في المنطقة يمر من خلال تلبية حقوق شعبنا"، مؤكدا أن "المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر، لا يمكن أبدا القبول بتدنيسها".

المصدر: RT