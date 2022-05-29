مسيرة الأعلام .. مستوطن إسرائيلي يهاجم بوتين في باب العمود ويعتدي على مصور RT (فيديو)

أفادت مراسلتنا في القدس بأن مستوطنا إسرائيليا قام بمهاجمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تجمع للمتطرفين الإسرائيليين في باب العمود بالقدس وقام بمضايقة مصور RT ولاحقه في المكان.

وجاءت استفزازات المستوطن خلال تغطية طاقم RT للتوتر في القدس قبيل انطلاق مسيرة الأعلام في القدس والتي ينظمها متطرفون يهود.

وقالت مراسلتنا إن اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين بدأت صباح اليوم الأحد بأفواج داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر أن الفلسطينيين يتصدون لاستفزازات المستوطنين عند باب العمود في القدس المحتلة.

وتشهد ساحة المسجد الأقصى توترا ومواجهات بين الفلسطينيين ومستوطنين منذ ساعات صباح اليوم الأحد، إذ رفع مستوطنون الأعلام الاسرائيلية في باحات المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية التي اعتدت على المصلين والمعتكفين ونفذت حملة اعتقالات عشوائية.

ودخل 1044 متطرفا المسجد الأقصى محتفلين بما يسمى "توحيد القدس"، ورقصوا ورددوا الأناشيد الدينية الخاصة بهذا العيد.

المصدر: RT