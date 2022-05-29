مستوطن إسرائيلي يضايق مصور RT أثناء تغطيته لأحداث الأقصى (فيديو)

أفادت مراسلتنا في القدس بأن مستوطنا إسرائيليا ضايق مصور RT ولاحقه من مكان لمكان أثناء تغطيته للمواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين في المسجد الأقصى وحوله.

وقالت مراسلتنا إن اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين بدأت صباح اليوم الأحد بأفواج داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر أن الفلسطينين يتصدون لاستفزازات المستوطنين عند باب العمود في القدس المحتلة.

وتشهد ساحة المسجد الأقصى توترا ومواجهات بين الفلسطينيين ومستوطنين منذ ساعات صباح اليوم الأحد، إذ رفع مستوطنون الأعلام الاسرائيلية في باحات المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية التي اعتدت على المصلين والمعتكفين ونفذت حملة اعتقالات عشوائية.

ودخل 1044 متطرفا المسجد الأقصى محتفلين بما يسمى "توحيد القدس"، ورقصوا ورددوا الأناشيد الدينية الخاصة بهذا العيد.

المصدر: RT