تونس.. حريق يندلع في سوق كبيرة وسط العاصمة

اندلع حريق في سوق كبيرة في العاصمة التونسية مساء السبت أتى على جميع البضائع هناك.

وقال الحماية الحماية المدنية أن السوق يحتوي على نقاط لبيع المعدات الالكترونية والبلاستيكية بسوق المنصف باي في العاصمة.

ولم تعرف أسباب اندلاع النيران، فيما باشرت الشرطة معاينة مكان الحادث لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية منير الريابي إن حريقا نشب في حدود الساعة الثامنة و55 دقيقة في محيط منطقة المنصف باي وسط العاصمة.

وأفاد الريابي، في تصريح لإذاعة"IFM" بأن النيران انطلقت من أحد المحلات المهجورة، قبل أن تنتقل النيران بسبب قوة الرياح إلى 4 نقاط بيع أسبوعية.

المصدر: موزاييك+ إذاعة"IFM"