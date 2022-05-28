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أنصار الإمام المالي النافذ محمود ديكو: البلاد في مأزق

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أنصار الإمام المالي النافذ محمود ديكو: البلاد في مأزق
Gettyimages.ru
علم مالي
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اعتبر أنصار الإمام المالي محمود ديكو خلال اجتماع في باماكو، السبت، أن بلادهم "في مأزق"، مشيرين إلى أن هناك تكريس لـ"أجواء غير مواتية لحرية التعبير في مالي".

وفي تصريح لـ"فرانس برس"، قال يوسف دابا دياوارا المنسق العام لتنسيقيّة الحركات التابعة لأنصار الإمام محمود ديكو "من الواضح أن مالي في مأزق... السلطات الانتقالية تحكم منذ أكثر من 22 شهرا، وفي الحقيقة لم يحدث تغيير ملحوظ.. هذا مؤسف".

واستنكر "تكريس أجواء غير مواتية لحرية التعبير في مالي".

وأعلن رفع شكوى ضد "ناشطين و"مصوري فيديو ينشطون لصالح السلطة المالية بعد أن أهانوا وشوّهوا سمعة الإمام ديكو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الخميس.

ودعت تنسيقيّة الحركات التابعة لأنصار الإمام محمود ديكو في بيان لها أعضائها والمتعاطفين معها "للبقاء ملتزمين ويقظين ومستعدين في انتظار توجيهات منه".

وهاجم الإمام ديكو خلال مؤتمر عقد الخميس في العاصمة المالية "غطرسة" العسكريين الذين يحكمون البلاد، كما انتقد المجتمع الدولي.

من جهتها دعت "حركة 5 يونيو" خلال مؤتمر صحافي السبت إلى استقالة رئيس الوزراء تشوغويل مايغا الذي كان قبل توليه المنصب رئيسا للجنة الاستراتيجية للحركة التي شاركت في أغسطس 2020 في إطاحة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا. 



المصدر: "أ ف ب"

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