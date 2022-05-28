المعهد القومي للبحوث في مصر: لا يوجد فيروس يسمى إنفلونزا الطماطم

كشف الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث في مصر، أنه لا يوجد فيروس يسمى إنفلونزا الطماطم.

وأكد أستاذ الفيروسات خلال تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن ظهور مرض يدعى إنفلونزا الطماطم مجرد شائعة، وليس له أي أصل علمي.

إقرأ المزيد

وصرح بأن فيروس كورونا جعل العالم يهتم بكل ما هو فيروس.

وعن جدري القردة، أوضح أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث أنه لا داعي للقلق وهناك متابعة للوضع محليا وعالميا.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، خطورة مرض يسمى بـ"إنفلونزا الطماطم" على الأطفال، خاصة بعد إصابة عدد كبير من الأطفال بالهند.

وأوضح الدكتور إسلام عنان، لـ"القاهرة 24" أن إنفلونزا الطماطم ليست مرضا جديدا، فهو من الأمراض التي تصيب الأطفال منذ سنوات، والفيروس المسبب للمرض ينشط مع قلة النظافة الخاصة بالطفل.

وأضاف إسلام عنان أن إنفلونزا الطماطم ليس الاسم العلمي للمرض، ولكن ارتبطت تسميته بالطماطم، نتيجة منظر القرح التي يحدثها المرض على اليد والرجل، التي تشبه عصير الطماطم.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري