اليمن.. فشل طرفي الصراع في الاتفاق لإنهاء حصار الحوثيين لتعز

فشل طرفا الصراع باليمن في التوصل لاتفاق لرفع الحصار الذي فرضه الحوثيون على ثالث أكبر مدينة في البلاد، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، وذلك بعد 3 أيام من المحادثات في العاصمة الأردنية.

ويقضي الفشل فعليا على الآمال في رفع الحصار عن تعز، فيما كان من المفترض أن يكون جزءا من هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة شهرين تنتهي في الأول من يونيو المقبل.

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وقال هانس غروندبيرغ، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إن اقتراحا طرح لإعادة فتح الطرق على مراحل في تعز وأماكن أخرى، ما من شأنه أن يساعد في تسهيل تسليم المساعدات وتحرك اليمنيين الذين يعانون.

وحث غروندبيرغ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين على إنهاء المداولات الداخلية وتقديم نتائج إيجابية للشعب اليمني عبر محادثات لاحقة.

ولم تدل بعثة الأمم المتحدة بمزيد من التفاصيل بشأن الاقتراح ولم تحدد متى سيستأنف الطرفان المحادثات.

واندلع الصراع في اليمن عام 2014 عندما استولى الحوثيون على صنعاء، وتدخل تحالف بقيادة السعودية في الحرب مطلع عام 2015 لمحاولة إعادة الحكومة إلى السلطة.

وخلق الصراع الآن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بينما تحول إلى حرب إقليمية بالوكالة في السنوات الأخيرة.

وتسبب الصراع في مقتل أكثر من 150 ألف شخص، بينهم ما يزيد على 14500 مدني.

المصدر: أ ب