"بَحّوِش".. حملة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان لمكافحة الأخبار المضللة

أطلق المرصد العراقي لحقوق الإنسان، يوم السبت، حملة "بَحَوِش" لمكافحة الأخبار المضللة التي تستهدف العراقيين.

و"بَحّوِش" كلمة شعبية عراقية معناها البحث عن الشيء والاستقصاء عنه.

وقال حسام فلاح مسؤول المشاريع في المرصد لـRT، إن "الحملة لا تقتصر على دورات تدريبية، أو نشاطات نظرية، بل ستكون هناك حملات توعوية من خلال صناعة المشاهد التمثيلية، وإجراء مقابلات مع خبراء ومختصين، وكذلك تقديم نماذج وأمثلة عن التضليل وأضراره".

وأضاف حسام فلاح أن "العراق يتعرض إلى هجمة معلوماتية كبيرة، وأسهمت المعلومات المضللة في قتل مدنيين ونشطاء وإحداث أزمات أمنية وسياسية".

وتهدف الحملة بحسب نشطاء في المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إلى محاربة المعلومات المضللة التي تستهدف المجتمع العراقي.

ودرب المرصد 40 صحفيا وناشطا وطالبا جامعيا على آليات وأدوات التحقق من المعلومات.

ويعتقد صحفيون ونشطاء عراقيون أن العراق يتعرض إلى "هجمة معلوماتية كبيرة نتيجة الصراع الدولي فيه وتفاقم الأزمة السياسية مع حراك تشكيل الحكومة الجديدة".

والمرصد العراقي لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية تأسست عام 2014 بهدف رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.

RT

المصدر: RT