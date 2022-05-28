"حماس" عن التحضيرات لـ"مسيرة الأعلام": كل الخيارات على الطاولة ومستعدون لكافة السيناريوهات

أعلنت "حركة حماس" الفلسطينية أنها تضع كل الخيارات على الطاولة ومستعدة لكافة الاحتمالات التي قد تنجم عن "مسيرة الأعلام" التي يحضر لها الإسرائيليون في القدس.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل في بيان له "نحن نتعامل مع احتلال طال زمانه وحان زواله والفعل المقاوم انطلق مبكرا وما زال لتحقيق الحرية والعودة وإعلان القدس عاصمة لكل فلسطين بل ومهوى قلوب الأمة جمعاء".

وأضاف: "الاحتلال يريد أن يجعل من مسيرة الأعلام محطة لتخطي منجزات معركة "سيف القدس" وتجاوز البيئة التي أعقبت هذه المعركة، ولكنا نقول بوضوح إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، والمسجد الأقصى حق لنا وملك أيدينا".

وتابع: "أمامنا خيارات عديدة لمواجهة مسيرة الأعلام ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى، إذ لدينا ثلاثية متأهبة للتعامل مع تطورات الموقف غدا (الأمة والشعب والمقاومة) وجاهزون لكل السيناريوهات، ونعتبر أن رأس الحربة هم أهلنا في القدس الذين لم يترددوا يومًا في الدفاع عن الأقصى والضفة والـ48 امتداد شعبي وميداني مفتوح على كل المستويات، وستظل غزة الدرع والسيف".

المصدر: RT