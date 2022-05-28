السعودية.. النائب العام يأمر بإيقاف مواطن اعتدى على موظفة صحية

وجه النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، بإيقاف مواطن اعتدى على إحدى الممارسات الصحيات أثناء تأديتها لعملها في مستشفى في محافظة المجاردة.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إنه سيتم استيفاء اجراءات التحقيق بحق المواطن تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة موقوفا.

وشدّد المصدر على أن "هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف"، مضيفا أن "النيابة العامة توفر الحماية الجنائية للموظف العام أثناء ممارسته لأعماله وفقا لإختصاصها والأنظمة المعنية، وهي لن تتوانى عن المطالبة بالعقوبات المشددة والمغلظة لكل من يعتدي عليهم".

المصدر: "سبق"