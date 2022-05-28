مصر.. تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة في قضية "رشوة وزارة الصحة" إلى 2 يونيو

قررت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة" إلى جلسة 2 يونيو المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم السبت، في قضية "رشوة وزارة الصحة".

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول محمد الأشهب بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص.

وجاء من بين المخالفات أيضا إعداد تقرير مزور يثبت، على خلاف الحقيقة، عدم وجود أي مخالفات بالمستشفى، وأُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، في القضية المذكورة.

المصدر: "القاهرة 24"