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السعودية.. غرامة على سائقي وسائقات الأجرة غير الملتزمين بالزي الموحد

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السعودية.. غرامة على سائقي وسائقات الأجرة غير الملتزمين بالزي الموحد
AP Hassan Ammar
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أعلنت السعودية فرض غرامة على أي سائق أجرة أو تطبيقات نقل الركاب لايلتزم بالزي المخصص اعتبارا من يوليو القادم.

واعتمدت الهيئة العامة للنقل في المملكة، زيا مخصصا لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب من الجنسين، حيث تلزم النساء من خلاله بارتداء العباءة أو اختيار زي آخر مكون من قميص وبنطال طويل وجاكيت أو معطف.

وسيطبق قرار الزي الموحد بدءا من الـ12 من يوليو المقبل، ويستهدف توحيد مظهر السائقين بما يتلاءم مع لائحة الذوق العام، ورفع جودة الخدمة المقدمة والارتقاء بالمظهر العام.

المصدر: مواقع سعودية

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