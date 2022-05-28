السعودية.. غرامة على سائقي وسائقات الأجرة غير الملتزمين بالزي الموحد

أعلنت السعودية فرض غرامة على أي سائق أجرة أو تطبيقات نقل الركاب لايلتزم بالزي المخصص اعتبارا من يوليو القادم.

واعتمدت الهيئة العامة للنقل في المملكة، زيا مخصصا لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب من الجنسين، حيث تلزم النساء من خلاله بارتداء العباءة أو اختيار زي آخر مكون من قميص وبنطال طويل وجاكيت أو معطف.

بهدف رفع مستوى جودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.. #الهيئة_العامة_للنقل تعتمد الزي المخصص لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب. pic.twitter.com/64nTbKSFuD — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) May 25, 2022

وسيطبق قرار الزي الموحد بدءا من الـ12 من يوليو المقبل، ويستهدف توحيد مظهر السائقين بما يتلاءم مع لائحة الذوق العام، ورفع جودة الخدمة المقدمة والارتقاء بالمظهر العام.

المصدر: مواقع سعودية