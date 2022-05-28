العراق.. الصدر يدعو البرلمان إلى إقرار قانون الأمن الغذائي

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، مجلس النواب إلى إقرار قانون الأمن الغذائي.

وقال في بيان صحفي: "بعد أن من الله علينا بإقرار قانون (تجريم التطبيع) صار لزاما على مجلس النواب المحترم إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة، ألا وهو (قانون الأمن الغذائي) ومن دون مزايدات حزبية وطائفية أو قومية وإبعاده عن شبح الفاسدين".

وأضاف: "أملنا بالله وبكم وبالبرلمان العراقي الذي أثبت قدرته على الإقرار بالرغم من عقبات الأحزاب وعرقلات الدعاوى القضائية لقوانين نافعة، وأخص منهم تحالف إنقاذ وطن والكتل الوطنية الأخرى".

وأضاف: "فاليوم جميعكم يجب أن يكون مطلعا على معاناة الشعب ومتطلباته، فتوكلوا على الله ومن توكل عليه لم يخب".



المصدر: RT