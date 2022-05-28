السيسي: الشباب يمثلون بعدا أساسيا للأمن القومي للدول

أشاد الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي، بدور الشباب في المجتمع، معتبرا أنهم يمثلون بعدا أساسيا للأمن القومي للدول.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم السبت، وزراء الشباب والرياضة العرب، وفق ما أعلن عنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي.

وحسب راضي، شهد "اللقاء حوارا مفتوحا وتبادلا للرؤى بين الرئيس السيسي ومجموعة السادة الوزراء حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي، وكيفية الاستفادة منها في دعم الحوار الشبابي، وتوفير مساحة للتشاور بين الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي بغية بلورة رؤى شبابية للتحديات التي تواجههم".

ونقل راضي عن الرئيس المصري قوله إن "قطاع الشباب يمثل بعدا أساسيا للأمن القومي للدول وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام، ويوفر عوامل التقدم والنجاح".

وأكد السيسي على أن "كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها، ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة والحيلولة دون غرس أي أفكار هدامة أو مغلوطة بها، والتي من شأنها أن تهدد مقدرات وكيان الدول".

كما اقترح الرئيس المصري إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام.

من جانبهم، أشاد الوزراء العرب باهتمام مصر بالمجالين الشبابي والرياضي، لاسيما من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب، وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد.

المصدر: "القاهرة 24"