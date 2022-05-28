سوريا.. احتجاجات في حلب رفضا لوجود القوات التركية (صور)

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن مدينة حلب شهدت، يوم السبت، تجمعا جماهيريا بساحة سعد الله الجابري رفضا لوجود القوات التركية واعتداءاتها على المناطق الآمنة ومخططاتها في شمال سوريا.

وأفادت وكالة "سانا" بأن "أهالي تل رفعت ومحيطها بريف حلب الشمالي نفذوا وقفة احتجاجية حاملين الأعلام واللافتات مطالبين بخروج القوات التركية فورا من كامل الأراضي السورية والامتثال إلى القوانين الدولية وإرادة السوريين.

وأكد المشاركون، بحسب "سانا" على "وحدة التراب السوري وسيادة الدولة على جميع أراضي الجمهورية ووقوفهم إلى جانب الجيش السوري حتى تطهير كامل تراب الوطن من دنس الإرهاب".

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المصدر: "سانا"