مجلس الأمن يمنح زوجة القذافي إعفاء سفر بشكل مؤقت لسبب إنساني

منحت لجنة مجلس الأمن الدولي المشكلة بشأن ليبيا إعفاء سفر إنساني لصالح صفية فركاش زوجة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وذكرت وسائل أعلام ليبية أن القرار يشمل أبناء القذافي محمد وعائشة، مشيرة إلى أن القرار يمنح العائلة إعفاء لمدة ستة أشهر.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل أعلام ليبية رسالة لزوجة الزعيم الراحل قالت فيها أن أطرافا دولية لا تزال حتى اليوم تضايقها فقط لأنها زوجة "الرجل الذي مزّق ميثاق الأمم المتحدة".

واتهمت فركاش الأمم المتحدة بوضع العراقيل بهدف حرمانها من رؤية ابنتها وأحفادها "بطريقة لا يمكن اعتبارها إلا استفزازية وتغيب فيها كل الجوانب الإنسانية".

المصدر: أخبار ليبيا