"حماس" تدعو إلى النفير العام يوم غد الأحد وتوجه دعوة إلى قادة وشعوب الدول العربية والإسلامية

دعت حركة "حماس"، اليوم السبت، جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العام يوم غد الأحد، وشد الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

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وفي بيان صحفي لها، حثت حماس على "الاحتشاد الواسع في عموم فلسطين المحتلة وخارجها دفاعا عن القدس والأقصى، وحماية لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ورفع العلم الفلسطيني في كل مكان، تأكيدا على عروبة الأرض والقدس، وأن لا سيادة فيهما إلا للفلسطينيين وحدهم".

وأضاف البيان: :"ليكن يوم غد الأحد، هبة جماهيرية واسعة لشعبنا وأمتنا دفاعا عن القدس والأقصى، وتأكيدا على عروبة الأرض، برفع العلم الفلسطيني في كل مكان"، داعية الأمة العربية والإسلامية، قادة وحكومات، شعوبا وأحزابا، ومنظمات وهيئات علمائية، إلى "اعتبار يوم غد الأحد يوما مقدسيا مشهودا، تتحرك فيه قوى الأمة جميعها، على الصعد كافة، لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية".

وتابعت الحركة في بيانها: "تلك مسؤولية تاريخية يضطلع بها شعبنا الفلسطيني البطل وأمتنا العربية والإسلامية العظيمة، فنحن شركاء في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرسول الأمين، وتحرير الأرض من الاحتلال الصهيوني الغاشم، لتعود فلسطين إلى أهلها وحضن أمتها، ولتصبح قبلة الأحرار في العالم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أكد أن "مسيرة الأعلام الإسرائيلية ستقام كما أقيمت سابقا ووفق المسار التي تم تحديده، مثلما تمت إقامتها منذ عشرات السنين".

المصدر RT