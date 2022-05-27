ليبيا.. "اللواء 444 قتال" يداهم أوكار للتهريب ويحرر عددا من المختطفين (صور)

ذكر "اللواء 444 قتال" في ليبيان في بيان يوم الجمعة، أنه وجه ضربة موجعة وقاصمة للمهربين وتجار الأسلحة والخارجين عن القانون في مدينة نسمة غرب ليبيا.

وفي التفاصيل، قال اللواء إن مفارز الجيش الليبي نفذت فجر اليوم عملية واسعة في كامل المدينة حيث اقتحمت من خلالها المفارز القتالية 12 وكرا للعصابات المسلحة تتخذها للخطف وتهريب الوقود والإتجار بالأسلحة.

وأضاف أن "اللواء 444 قتال" ألقى القبض على 8 أشخاص من العصابات الخارجة عن القانون وتحرير 11 من المخطوفين الأجانب كانوا يتعرضون للتعذيب وتطالب العصابة من أهاليهم دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وصادر اللواء عدد 6 شاحنات وقود وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية.

وشدد الجيش الليبي على أنه لن يتوانى مع الخارجين عن القانون والعابثين بأرزاق وقوت الليبيين ولن يدخر جهدا في ضرب أوكارهم حيث ما وجدوا وأينما حلوا.

RT

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ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT