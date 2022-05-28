السعودية.. القبض على مواطن روج لمواد مخدرة عبر التواصل الاجتماعي

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية على مواطن بمنطقة تبوك لعرضه وترويجه مواد مخدرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية إنها المتهم ضبط وبحوزته 2.6 كغم من مادة الحشيش المخدر، و2.8 غرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، و44 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر، و53 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وسلاحان ناريان، وطلقات حية.

وأشارت المديرية إلى أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

المصدر: "عكاظ"