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الملكة رانيا ترثي والدها الراحل بكلمات مؤثرة (صورة)

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الملكة رانيا ترثي والدها الراحل بكلمات مؤثرة (صورة)
AP Peter Dejong
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نعت الملكة رانيا العبدلله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بكلمات مؤثرة والدها الراحل، الدكتور ‏فيصل صدقي الياسين، الذي توفي الجمعة عن عمر بلغ 88 عاما.

ونشرت الملكة رانيا صورة لوالدها الراحل، على حسابها في "إنستغرام"، وأرفقتها بهذه الكلمات: "‎اللهم افتح أبواب السماء لروح أبي، وأبواب رحمتك وجنتك، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم يمن كتابه وهون حسابه ولين ترابه وثبته عند سؤاله وألهمه حسن جوابه".

كما دعت الملكة الأردنية الله أن "يرحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جواره، ويغفر لهم ويوسع قبورهم، وأن يجمع الأحياء بهم في جناته، وأن يجبر كسر قلوبهم على فراقهم".

وأعلن الديوان الملكي الأردني، الحداد 7 أيام على وفاة والد الملكة رانيا، اعتبارا من اليوم الجمعة.

وقال بيان لعائلة الياسين، إن والد الملكة توفي عصر الجمعة، وسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر غدا السبت من مسجد الحرس الملكي الخاص إلى الأضرحة الملكية، وستقتصر مراسم تشييع الجثمان على أفراد الأسرة.

وذكر البيان أنه "حرصا على الصحة العامة وسلامة الجميع، يقتصر العزاء على أفراد الأسرة".

المصدر: RT

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